Visite du Château du Vivier Château du Vivier Écully

Visite du Château du Vivier Château du Vivier Écully samedi 20 septembre 2025.

Visite du Château du Vivier Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Château du Vivier Rhône

nombre de places limitées par visite (30 max / 30min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée « L’histoire du Château du Vivier ».

Construit entre 1880 et 1884, le Chatêau du Vivier bâti dans le style néo-gothique par l’architecte Cahuzac, disciple de Violet-le-Duc, fut la propriété de Cyrille Cottin, soyeux lyonnais et propriétaire du Nouvelliste, quotidien catholique de l’époque.

Venez découvrir ce lieu rempli d’histoire et qui abrite aujourd’hui l’Institut Lyfe, école d’Arts Culinaires, de Pâtisserie et d’Hôtellerie Restauration.

Départ de visite toutes les 30 minutes, par groupe de 30 personnes.

Château du Vivier 1A chemin de calabert, 69130 Ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Construit entre 1880 et 1884, le Chatêau du Vivier bâti dans le style néo-gothique par l’architecte Cahuzac, disciple de Violet-le-Duc, fut la propriété de Cyrille Cottin, soyeux lyonnais et propriétaire du Nouvelliste, quotidien catholique de l’époque.

Venez découvrir ce lieu rempli d’histoire et qui abrite aujourd’hui l’Institut Lyfe, école d’Arts Culinaires, de Pâtisserie et d’Hôtellerie Restauration.

Visite commentée « L’histoire du Château du Vivier ».

©Institut Lyfe