Visite du château et de son exposition les Merveilles de nos collections Château de Quintin Quintin

Visite du château et de son exposition les Merveilles de nos collections 20 et 21 septembre Château de Quintin Côtes-d’Armor

Tarif réduit pour tous à 7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Accès gratuit au parc.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des intérieurs meublés du château du 18e siècle et de son exposition les « Merveilles de nos collections »

A travers une visite guidée par les propriétaires, vous pourrez découvrir l’histoire de ce patrimoine dans la même famille depuis plus de huit siècles. Les intérieurs meublés du château du XVIIIe se visitent : salons, boudoirs, chambre de la duchesse, bureau/bibliothèque, salle à manger, anciennes cuisinnes et son potager.

En visite libre, Exposition les « Merveilles des collections familiales » : sont présentés de nombreux objets du quotidien et témoins de l'art de vivre du 18e à nos jours.

les « Merveilles des collections familiales » : sont présentés de nombreux objets du quotidien et témoins de l’art de vivre du 18e à nos jours. Visite libre du parc

Des jeux d’extérieur en bois amuseront petits et grands.

Friandises, crêpes et boissons en vente sur place.

Location de costumes de chevalier et princesse, le temps de la visite guidée : 1€

Château de Quintin
Impasse de la Pompe
22800 Quintin
Quintin 22800 Côtes-d'Armor Bretagne

Entre terre, ciel et mer… le domaine de Quintin a la particularité de rassembler au cœur d'un même parc deux châteaux (l'un du XVIIe et l'autre du XVIIIe), des remparts, une tour des archives du XVe et des jardins à la française, en plein cœur de la petite cité de caractère de Quintin. Chargée d'histoire, la Seigneurie de Quintin, puis son Château, a depuis le XIIème siècle toujours été conservée au sein d'une même lignée. Penthièvre, du Perrier, Rohan, Laval, Coligny, la Trémoïlle, la Moussaye, Lorges ou Choiseul sont parmi les plus prestigieuses familles ayant hérité de ce domaine à travers les siècles. En visitant le château de Quintin, vous entrerez dans l'intimité de ces familles…

En plein coeur de la ville de Quintin – Entrée face à l'office du Tourisme

Visite guidée des intérieurs meublés du château du 18e siècle et de son exposition les « Merveilles de nos collections »

© Florence de Bagneux