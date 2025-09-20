Visite du château et des jardins d’Opme Château d’Opme Romagnat

Adulte : 4 euros. Enfant moins de 15 ans, étudiant et handicapé : 2 euros.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

En visite libre, vous découvrirez la cour d’honneur, la cour intérieure et le lieu de mémoire dédié au Maréchal de Lattre de Tassigny installé dans la base du donjon. Deux salons, dont un agrémenté de son mystérieux oratoire, vous permettront d’accéder ensuite aux deux jardins en terrasses, aménagés l’un à la française et le second dans le style Renaissance.

En visite commentée, ouverture exceptionnelle du chemin de ronde à fréquence régulière et par groupes constitués.

Château d’Opme Opme 63540 Romagnat Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 38 75 06 50 Forteresse (XIe et XIIIe siècles) complètement remaniée à la Renaissance par la réalisation de travaux considérables dans le goût de l’époque et l’aménagement de deux jardins en terrasse dans le style de Le Nôtre. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Lattre de Tassigny, Maréchal de France, y a séjourné pendant un an lorsqu’il a créé l’École des Cadres d’Opme.

