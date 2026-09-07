visite du château et du parc de DAVENESCOURT, jacques de Villeneuve, Davenescourt

Informations pratiques

visite du château et du parc de DAVENESCOURT Dimanche 20 septembre, 14h00 jacques de Villeneuve Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite commentée de l’intèrieur du château, et visite libre des jardins et de la chapelle .

jacques de Villeneuve DAVENESCOURT Davenescourt 80500 Somme Hauts-de-France 0612093670 Château construit de 1788 à 1791 sur les plans de l’architecte Christophle . Un parc paysager et des parterres oû sont intervenus les paysagistes Blaikie, Varé et André l’entourent Une chapelle de 1762, des communs du début 18ème et une grande ferme de 1834 complètent l’ensemble, ainsi qu’un jardin de fleurs, une serre et un grand bûcher . A l’intérieur, outre un salon avec de belles boiseries et un grand escalier de pierres de 1790, on peut voir un vestibule et une salle à manger décorés de stucs Empire . Au sous-sols subsiste l’ancienne cuisine avec son fourneau et sa batterie de cuivres, ainsi que des souterrains médievaux . Nous proposons , le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE, DE 14H A 19H, la visite libre des jardins et de la chapelle, et une visite commentée de l’intérieur du château . Le château est au bord de la route (CD 41), sur la place du village, oû l’on peut se garer .

Visite commentée de l’intérieur du château, et visite libre des jardins et de la chapelle .

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