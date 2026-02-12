Visite du château et du Parc et jardins château de Figon Figon Raucoules

Visite du château et du Parc et jardins château de Figon

Plongez dans l’histoire à 15h avec la visite guidée du château (sur réservation au 06 07 15 17 74).

Explorez le parc lors des visites commentées à 14h et 16h (rendez-vous sur la terrasse).

De 12h à 18h, profitez librement du parc à votre rythme.

Figon Château de Figon Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Dive into history at 3pm with a guided tour of the château (reservation required on 06 07 15 17 74).

Explore the park with guided tours at 2pm and 4pm (meet on the terrace).

From 12pm to 6pm, enjoy the park at your own pace.

