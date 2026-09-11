Visite « Du château fort à l’esplanade : Histoire d’un pouvoir disparu et d’un paysage retrouvé », Tour de l’Hologe, Bar-le-Duc

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Visite « Du château fort à l’esplanade : Histoire d’un pouvoir disparu et d’un paysage retrouvé » Dimanche 20 septembre, 15h30 Tour de l’Hologe Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De la forteresse médiévale à la résidence princière de la Renaissance, le château de Bar-le-Duc a joué un rôle très important dans l’essor de la ville et pourtant aujourd’hui, il nous parait abstrait. À quoi ressemblait-il ? Quel était son rôle ? Pourquoi a-t-il été démoli ? Qu’en reste-t-il ? Comment a-t-il été remplacé par la suite ? Toutes ces questions sont abordées dans cette visite-conférence pour retracer le fil de ce lieu complexe.

Tour de l’Hologe place de la Tour 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

De la forteresse médiévale à la résidence princière de la Renaissance, le château de Bar-le-Duc a joué un rôle très important dans l’essor de la ville et pourtant aujourd’hui, il nous parait À quoi ?…

©Ville de Bar-le-Duc