Visite du château fort Sedan

Aurélien Behr vous propose une visite du château fort à 11h00 le samedi 20 septembre, et une autre le dimanche à un horaire qui reste à définir (l’information sera disponible auprès du château début septembre) ;- La salle d’exposition de notre local sera ouverte le samedi de 9h30 à 16h30 et le dimanche de 10h00 à 18h00 ;- Des visites guidées de l’ensemble du local avec présentation des collections sont organisées le samedi à 10h et 14h et le dimanche à 10h00 / 14h00 et 17h00.

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80

English :

Aurélien Behr will be offering a tour of the château fort at 11:00 am on Saturday September 20, and another on Sunday at a time yet to be determined (information will be available from the château in early September) ;- The showroom at our premises will be open on Saturday from 9:30 am to 4:30 pm and on Sunday from 10:00 am to 6:00 pm ;- Guided tours of the entire premises with presentation of the collections are organized on Saturday at 10:00 am and 2:00 pm and on Sunday at 10:00 am / 2:00 pm and 5:00 pm.

German :

Aurélien Behr bietet am Samstag, den 20. September, um 11.00 Uhr eine Besichtigung der Burg an, sowie eine weitere am Sonntag zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt (die Informationen werden Anfang September bei der Burg erhältlich sein);- Der Ausstellungsraum unseres Lokals ist am Samstag von 9.30 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet;- Führungen durch das gesamte Lokal mit Präsentation der Sammlungen werden am Samstag um 10.00 und 14.00 Uhr und am Sonntag um 10.00 / 14.00 und 17.00 Uhr organisiert.

Italiano :

Aurélien Behr offrirà una visita del castello alle 11 di sabato 20 settembre e un’altra domenica a un orario ancora da definire (le informazioni saranno disponibili presso il castello all’inizio di settembre) ;- La sala espositiva nei nostri locali sarà aperta sabato dalle 9.30 alle 16.30 e domenica dalle 10.00 alle 18.00 ;- Visite guidate dell’intero edificio con presentazione delle collezioni saranno organizzate sabato alle 10.00 e alle 14.00 e domenica alle 10.00 / 14.00 e 17.00.

Espanol :

Aurélien Behr le propondrá una visita del castillo el sábado 20 de septiembre a las 11:00 h y otra el domingo a una hora por confirmar (la información estará disponible en el castillo a principios de septiembre) ;- La sala de exposiciones de nuestros locales estará abierta el sábado de 9:30 h a 16:30 h y el domingo de 10:00 h a 18:00 h ;- Se organizarán visitas guiadas de todo el recinto con presentación de las colecciones el sábado a las 10:00 h y a las 14:00 h y el domingo a las 10:00 h / 14:00 h y 17:00 h.

