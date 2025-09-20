Visite du château Gaillard Château Gaillard Le Girouard

Visite libre du château Gaillard. Cet ancien presbytère, voulu à la fin du XIXe siècle par l’abbé Rouillon, s’inspire des châteaux et fortifications élevés en Terre sainte à l’époque des Croisades. Propriété communale, il est utilisé comme lieu festif et culturel. Depuis 2022, la bibliothèque et l’agence postale sont installées au rez-de-chaussée.

– Exposition « La poste d’antan » dans la salle du bas du château Gaillard signée Jean-Claude et Madeleine Chauvet, passionnés et grands collectionneurs. Un véritable effet miroir entre la poste d’hier et d’aujourd’hui, à découvrir dans une mise en scène soignée, entre objets rares et souvenirs d’époque.

– Exposition « Le patrimoine architectural » dans la salle du haut du château Gaillard: venez découvrir les aquarelles d’Alain GOULIQUER, artiste peintre.

– Parcours numérique pour découvrir le patrimoine bâti « L’affabuleuse histoire du château sans chevalier ». Partez à la découverte du Château Gaillard et ses alentours de manière ludique. Gratuit. Téléchargez l’application Legendr® ainsi que le parcours et la découverte peut commencer !

Cet ancien presbytère, voulu à la fin du XIXème siècle par l'abbé Rouillon, s'inspire des châteaux et fortifications élevés en Terre sainte à l'époque des Croisades (XIème-XIIIème siècles). Propriété communale, il est utilisé comme lieu festif et culturel.

© Mairie du Girouard