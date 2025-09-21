Visite du Château Hôtel de ville Saint-Florent-sur-Cher
Visite du Château Hôtel de ville Saint-Florent-sur-Cher dimanche 21 septembre 2025.
Visite du Château Dimanche 21 septembre, 09h30 Hôtel de ville Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Animations gratuites au château de Saint-Florent-sur-Cher.
Au programme
Les expositions
– La mode au XVIIe et XVIIIe siècle
– L’art du souper
– L’arrivée du café
– L’esclavage
– Le droit de vote
– Janine Gourier
– Projection d’une collection sur le XVIIe siècle à la Micro folie à la médiathèque
Les animations
– Visite du château
– Atelier enfant Créa’cuivre
– Marché de producteurs et d’artisans
– Buvette et restauration assurées par l’USF Handball
Hôtel de ville Place de la République 18400 Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher 18400 Paris 11e Arrondissement Cher Centre-Val de Loire 02 48 23 50 00 http://www.ville-saint-florent-sur-cher.fr Château transformé en mairie en 1936, avec chapelle, donjon et colombier. visite guidée et gratuites
Animations gratuites au château de Saint-Florent-sur-Cher.
@servicecommunication18400