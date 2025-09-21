Visite du Château Hôtel de ville Saint-Florent-sur-Cher

Visite du Château Dimanche 21 septembre, 09h30 Hôtel de ville Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Animations gratuites au château de Saint-Florent-sur-Cher.

Au programme

Les expositions

– La mode au XVIIe et XVIIIe siècle

– L’art du souper

– L’arrivée du café

– L’esclavage

– Le droit de vote

– Janine Gourier

– Projection d’une collection sur le XVIIe siècle à la Micro folie à la médiathèque

Les animations

– Visite du château

– Atelier enfant Créa’cuivre

– Marché de producteurs et d’artisans

– Buvette et restauration assurées par l’USF Handball

Hôtel de ville Place de la République 18400 Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher 18400 Paris 11e Arrondissement Cher Centre-Val de Loire 02 48 23 50 00 http://www.ville-saint-florent-sur-cher.fr Château transformé en mairie en 1936, avec chapelle, donjon et colombier. visite guidée et gratuites

@servicecommunication18400