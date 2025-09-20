Visite du château la Gordonne et ses jardins Château la Gordonne Pierrefeu du Var

Visite guidée de la bastide sur réservation. Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Château existe depuis le XVIIème siècle. C’est depuis l’époque romaine que la vigne est cultivée à La Gordonne. La rénovation du domaine et de son château d’époque vous propose un voyage au coeur des grands savoir-faire de l’Artisanat français.

Château la Gordonne Route Cuers Pierrefeu du Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rendez-vous au Château La Gordonne pour une visite guidée de la Bastide sur réservation et une visite libre du Jardin d’Eden et de la roseraie. Château Jardin

