Visite du château Lauratet Château Lauratet Saint-Denis

Visite du château Lauratet 20 et 21 septembre Château Lauratet La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Le Château Lauratet, situé au 44 rue Alexis de Villeneuve, s’ouvre, à nouveau, au public lors des journées européennes du patrimoine (JEP) pour deux journées.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront aller à la rencontre des personnels de la juridiction financière et à la découverte de la « grande case », qui a bénéficié d’un chantier de rénovation en 2021-2022.

Le circuit de visite, libre mais fléché, permet également de visiter le jardin. Les visites et activités sont gratuites et sans réservation.

Château Lauratet 44, rue Alexis de Villeneuve, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion La Réunion 02 62 90 20 03 La maison est connue sous le nom de château Lauratet, du nom d’anciens propriétaires qui l’occupèrent de 1876 à 1917 et y firent d’importants travaux.

Un temps la propriété de la famille Kerveguen, puis de l’imprimeur Cazal, il accueille depuis les années 1980, date de son acquisition par l’État français, la Chambre régionale des comptes de La Réunion.

