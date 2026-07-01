Visite du château, Le Breuil Yvain, Orsennes

Informations pratiques

Visite du château 19 et 20 septembre Le Breuil Yvain Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit proche du domaine royal et du duché d’Aquitaine, le château fait partie de l’ancienne ligne de défense établie le long de la Creuse pour faire face aux Plantagenêt. L’accès est commandé par un châtelet aux deux tours à toits en poivrière, édifié en 1450 par Yvain du Mont au retour d’un voyage en outremer où il avait accompagné le roi. L’édifice se présente comme une cour carrée composée d’un logis avec un toit de tuiles à la Mansart du XVIIIᵉ siècle, des communs du XVIIᵉ siècle, des murs du XVIIIᵉ siècle, et de doubles douves.

Le site accueille de nombreuses activités touristiques (randonnées pédestres, à vélo), culturelles (concours de peinture ou de sculpture, visites de clubs), etc. La visite extérieure est libre.

Le château sert de décor naturel pour un spectacle d’animation tous les deux ans depuis 2007. Mis en scène par Patrick Lepas et organisé par l’association Théâtre, il retrace la vie dans les campagnes du Berry avec 2 500 spectateurs attendus chaque année.

Attention aux pièces d’eau (à la responsabilité des visiteurs).

Le Breuil Yvain Orsennes Orsennes 36160 Indre Centre-Val de Loire 06 64 29 40 77 Ancien fief fortifié du Bas Berry (Boischaut Sud) inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, comportant un châtelet d’entrée avec deux tours poivrières du XVᵉ, un logis du XVIIIᵉ et des communs du XVIIᵉ s. Il est protégé par des doubles douves qui subsistent en partie.

Le Breuil-Yvain était autrefois le siège de la seigneurie du Breuil et des Marches d’Orsennes.

Construit proche du domaine royal et du duché d’Aquitaine, le château fait partie de l’ancienne ligne de défense établie le long de la Creuse pour faire face aux Plantagenêt.

©ChristinedAmarzit