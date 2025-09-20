Visite du château Meux Saint-Germain-de-Lusignan

Visite du château Meux Saint-Germain-de-Lusignan samedi 20 septembre 2025.

Visite du château 20 et 21 septembre Meux Charente-Maritime

Gratuit. Visite par groupe de 10 personnes. Horaire des visites du château à partir de 14h00. Durée 25 minutes. Dernière visite 17h30

Visite libre des lieux extérieurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée du château de Meux

Partez à la découverte du château de Meux lors d’une visite guidée retraçant son histoire et mettant en valeur son architecture et ses particularités.

Meux 9 rue du Château 17500 Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.chateaudemeux.com Château du XV siècle Parking de la Mairie

Visite guidée du château de Meux

SCI EUROMAN MITRY