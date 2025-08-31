Visite du château-musée de Martainville Martainville-Épreville

Visite du château-musée de Martainville

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

2025-08-31 16:00:00

2025-08-31 17:00:00

2025-08-31

Découvrez la double histoire de ce château-musée demeure de plaisance construite à la fin du XVe siècle et écrin des collections d’art normand de la Renaissance au XIXe siècle.

L’incontournable salle des armoires vous livrera les secrets de fabrication et de décoration de ce meuble emblématique de la Normandie.

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation en ligne. .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

Visite du château-musée de Martainville

