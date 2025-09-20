Visite du Château Nadon Château Nadon Moret-Loing-et-Orvanne

Visite du Château Nadon 20 et 21 septembre Château Nadon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Départ des visites guidées devant le portail de la demeure.

Une belle occasion de découvrir la vie d’une grande maison bourgeoise au XIXe siècle, tant du côté des propriétaires que de l’ensemble des personnes servant dans la maison. Ouvert aux enfants.

Entrée gratuite. Les groupes n’excèderont pas 8 personnes par heure.

Château Nadon 1 rue du Puits-de-Rosay 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France

