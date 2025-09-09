Visite du Château Neuvic
Visite du Château Neuvic mardi 9 septembre 2025.
Visite du Château
Le château Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-09 2025-09-10 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-23 2025-09-30
Historienne, médiatrice culturelle et guide-conférencière, Laure Adam vous raconte toute la riche histoire du château de Neuvic, du XVIe siècle à nos jours, au cours d’une balade d’environ 1h30.
mardi 10h30-12h00,
mercredi 14h30-16h00
Château de Neuvic, 8€ / pers, 4€ de 6 à 12 ans, sur réservation https://www.islecoop.fr/ .
(sous condition d’un nombre suffisant de réservations)
Laure Adam 06 20 23 53 60 / https://www.islecoop.fr/ .
Le château Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Visite du Château
German : Visite du Château
Italiano :
Espanol : Visite du Château
L’événement Visite du Château Neuvic a été mis à jour le 2025-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord