Visite du château Notre-Dame de Sausses Château Notre Dame de SAUSSES Sausses

Visite du château Notre-Dame de Sausses Samedi 20 septembre, 14h30 Château Notre Dame de SAUSSES Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir le château de Sausses, en compagnie de Richard Carbonnel, propriétaire, qui vous racontera l’histoire de l’édifice et de sa restaraution, avec de nombreuses anecdotes.

2 départs de visite, un à 14h30 et un à 16h.

RDV au château, à côté de l’église.

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Entrevaux

04 93 05 46 73

entrevaux@verdontourisme.com

