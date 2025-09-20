Visite du Chemin des vignes Chemin des Vignes Issy-les-Moulineaux

Sur les coteaux crayeux bordant la Seine, on produit toujours du vin qui est conservé dans les carrières voisines transformées en caves, sous les auspices de la vénérable confrérie Saint-Vincent. Profitez des Journées européennes du patrimoine pour les découvrir !

Au Chemin des Vignes, sur les coteaux crayeux qui bordent la Seine, on produit toujours du vin. Après les vendanges, auxquelles participent les écoles d'Issy, le vin est mis en bouteille et conservé dans les carrières voisines transformées en caves, sous les auspices de la vénérable confrérie Saint-Vincent. 

Chemin des Vignes
113 bis avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
Hauts-de-Seine, Île-de-France
01 41 23 87 00
http://www.issy.com

Bus 123 ; RER C Issy-Ville ; T 2 Les Moulineaux

Visite libre

