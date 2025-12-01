Visite du chenil Equipages Adam’s Chaux-Neuve

Visite du chenil Equipages Adam’s

Combes des cives Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06

Visite commentée de notre base nordique. Découverte du métier de musheur .

Venez découvrir notre univers au côté d’une meute de chiens de traîneau (groenlandais et husky de Sibérie), dans une ferme comtoise typique du haut Doubs, avec son fonctionnement autonome ( panneaux solaires et récupération d’eau de pluie). Une vie simple éco responsable, en pleine nature. .

Combes des cives Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 75 58 40 83

