Visite du CIAP de la rotonde SNCF et des anciennes locomotives Rotonde ferroviaire Chambéry

Visite du CIAP de la rotonde SNCF et des anciennes locomotives 20 et 21 septembre Rotonde ferroviaire Savoie

Groupe de 20 personnes, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La rotonde de Chambéry, construite entre 1906 et 1910, permet d’abriter jusqu’à 72 locomotives grâce à ses 36 voies rayonnantes avec au centre son pont tournant. Avec ses 108 mètres de diamètre et sa charpente métallique de type Gustave Eiffel, elle est classée monument historique. Elle est encore en exploitation et abrite 4 voies sur lesquelles se trouvent une partie des locomotives et voitures historiques réservées par l’Association pour la Préservation du Matériel Ferroviaire Savoyard (APMFS).

Durant cette visite guidée de 1h menée par les guides conférenciers de la ville et les bénévoles de l’APMFS, vous découvrirez l’histoire et l’architecture de cette rotonde ainsi que celle du matériel ferroviaire exposé. Une visite des cabines de conduite sera également assurée.

Observation du pont tournant en activité en cas d’une éventuelle circulation de locomotive SNCF.

Dès l'origine des chemins de fer en France, vers 1830, des rotondes sont construites pour abriter du matériel. Elles avaient une charpente en bois, étaient de petites dimensions (54 mètres de diamètre) et ne pouvaient remiser que 24 locomotives. La rotonde de Chambéry, construite entre 1906 et 1910 par la compagnie ferroviaire PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) et la « Société nouvelle des fonderies et ateliers de construction de Fourchambault », se distingue de ces dernières par ses dimensions imposantes qui lui permettent d'abriter jusqu'à 72 locomotives grâce à ses 36 voies rayonnantes. Avec ses 108 mètres de diamètre et sa charpente métallique, elle est la dernière de ce type en France. La partie centrale en forme de coupole repose sur dix-huit piliers métalliques reliés entre eux par une poutre continue. De chacun de ces piliers partent les demi-arcs qui supportent la couverture en ardoise. La toiture est elle-même surmontée d'un lanterneau. La coupole est entourée d'un anneau de 26,5 mètres de diamètre servant de garage pour les locomotives. Les fermes rayonnantes qui supportent la couverture s'appuient à l'intérieur sur les mêmes piliers métalliques que la coupole et à l'extérieur sur le mur polygonal d'enceinte construit en pierre de taille de Villebois (carrière près d'Ambérieu, dans l'Ain). L'importance du diamètre de l'édifice impose de ne plus utiliser une charpente métallique classique. Par conséquent, les ingénieurs de la PLM se penchèrent sur les travaux de Gustave Eiffel. Ils optèrent pour l'utilisation d'une charpente métallique articulée. Aujourd'hui, la rotonde, et son atelier attenant, est encore utilisée par le Technicentre Rhône-Alpes, établissement qui assure la maintenance et la réparation de matériels TER et de Fret.

