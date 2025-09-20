Visite du CIAP, espace Patrimoine et palais ducal Palais ducal Nevers

Visite du CIAP, espace Patrimoine et palais ducal Palais ducal Nevers samedi 20 septembre 2025.

Visite du CIAP, espace Patrimoine et palais ducal Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Palais ducal Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Réaménagé à la fin des années1980, l’ancien château des seigneurs de Nevers constitue un exemple majeur de l’architecture Renaissance, alliant grandeur et finesse. Après la Révolution, le palais est transformé en palais de Justice et d’importants travaux sont réalisés pour l’adapter à sa nouvelle fonction. Puis, sous l’impulsion de Pierre Bérégovoy, il héberge l’Hôtel de Ville de Nevers, où siège encore aujourd’hui le conseil municipal. À travers les siècles, le palais a conservé sa vocation de lieu de pouvoir, tout en préservant ses mystères et son histoire, témoignant ainsi de son rôle central dans la vie de la ville.

Palais ducal Rue Sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 68 46 25 http://www.ncmb.fr/ https://www.facebook.com/palais.ducal.nevers/ Le palais ducal, symbole de l’ancien pouvoir seigneurial dans la capitale du Nivernais, est situé sur la butte qui concentre les différents pouvoirs politiques et religieux de la cité. Cette ancienne résidence des seigneurs de Nevers est classée au titre des Monuments historiques depuis 1840, mais elle est également un lieu de vie. Outre la salle du conseil municipal et des bureaux, le palais ducal accueille en effet 200 réunions et séminaires, et autant de réceptions ainsi qu’une quinzaine d’expositions par an.

Réaménagé à la fin des années1980, l’ancien château des seigneurs de Nevers constitue un exemple majeur de l’architecture Renaissance, alliant grandeur et finesse. Après la Révolution, le palais est…

© Ville de Nevers