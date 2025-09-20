Visite du cimetière ancien Cimetière ancien Villemomble

Visite du cimetière ancien Cimetière ancien Villemomble samedi 20 septembre 2025.

Visite du cimetière ancien 20 et 21 septembre Cimetière ancien Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du cimetière ancien situé rue d’Avron

Visiter le cimetière ancien de Villemomble, c’est découvrir une partie de l’histoire de la ville au travers du passé de ses personnages historiques remarquables.

Les personnages illustres qui ont eu un impact sur le développement de Villemomble sont à découvrir dans le livret à feuilleter lors de votre visite, réalisé en partenariat avec l’association Les Amis du Château Seigneurial de Villemomble.

14 sépultures de célébrités ont été sélectionnées :

des héros ou soldats,

un Mousquetaire du Roy,

des Maires qui par leur action ont modernisé et fait évoluer notre commune,

des grandes familles, notables, navigateurs au long cours…

Lieu : 1 Rue de la Carrière à Villemomble

Cimetière ancien 1 rue de la Carrière 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 35 25 20 https://villemomble.fr/le-cimetiere-ancien-de-villemomble https://www.instagram.com/mairie.villemomble/ Visiter le cimetière ancien de Villemomble, c’est découvrir une partie de l’histoire de la ville au travers du passé de ses personnages historiques remarquables.

Visite guidée du cimetière ancien situé rue d’Avron

@Mairie de Villemomble