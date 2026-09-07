Visite du cimetière de Gigny, Cimetière de Gigny, Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Gigny · Saint-Dizier
Informations pratiques
Visite du cimetière de Gigny 19 et 20 septembre Cimetière de Gigny Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Visite guidée du cimetière de Gigny par les Amis du Musée et du Patrimoine de Saint-Dizier.
Entrée Avenue Alsace-Lorraine.
Cimetière de Gigny Avenue d’Alsace-Lorraine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 05 31 84 http://www.tourisme-saintdizierderetblaise.com Ce sont des chroniques locales de la Révolution Française qui mettent les premiers mots sur ce lieu. En parcourant ses allées, ses monuments, nous traversons l’histoire de notre ville. L’association des amis du musée de la ville, depuis plus d’un an, œuvre au relevé et à l’étude des monuments funéraires anciens de ce cimetière, en partenariat avec la ville et son musée.
Visite guidée du cimetière de Gigny par les Amis du Musée et du Patrimoine de Saint-Dizier.
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