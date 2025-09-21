Visite du cimetière de Saint-Gervais Cimetière de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains

Visite du cimetière de Saint-Gervais Dimanche 21 septembre, 14h30 Cimetière de Saint-Gervais Haute-Savoie

Places limitées

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’association Saint-Gervais Patrimoine Vivant vous propose une visite du cimetière de Saint-Gervais.

Avec quelques bénévoles, prenez le temps d’en apprendre plus sur ce patrimoine souvent méconnu.

La visite mettra à l’honneur la flore et la faune du cimetière à travers ses éléments d’architecture, de mobilier décoratif et la nature.

Cimetière de Saint-Gervais Avenue de Miage, 74170 Saint-Gervais les Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

© Mairie de Saint-Gervais