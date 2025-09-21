Visite du cimetière des juifs portugais Cimetière des juifs portugais Bordeaux

Visite du cimetière des juifs portugais Dimanche 21 septembre, 10h00 Cimetière des juifs portugais Gironde

Gratuit. Se munir d’une pièce d’identité.

Visite libre du cimetière des Juifs portugais de Bordeaux

Découvrez un lieu de mémoire unique : le cimetière des Juifs portugais de Bordeaux. Cette visite libre est l’occasion d’explorer ce site historique qui témoigne de la présence et de l’histoire séculaire de la communauté judéo-portugaise dans la ville.

Cimetière des juifs portugais 105 cours de la Marne, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Synagogue de Bordeaux