Visite du cimetière du Bourg, Cimetière Chapelle Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin

Informations pratiques

Visite du cimetière du Bourg Dimanche 20 septembre, 15h30, 16h30 Cimetière Chapelle Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La responsable du service citoyenneté se fera un plaisir de vous présenter un petit historique du cimetière avant de se pencher plus particulièrement sur deux de ses occupants : Louis Madeleine RIPAULT et Ernest PILLON.

Cimetière Chapelle Saint-Mesmin 24 rue du Four, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin⁩⁦ La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Il s’agit du plus ancien cimetière de La Chapelle-Saint-Mesmin encore en fonctionnement.

La responsable du service citoyenneté se fera un plaisir de vous présenter un petit historique du cimetière avant de se pencher plus particulièrement sur deux de ses occupants.

©Mairie LCSM