Visite du cimetière Guillotière XIXe Crématorium de Lyon Lyon

Visite du cimetière Guillotière XIXe 20 et 21 septembre Crématorium de Lyon Métropole de Lyon

Point d’attention : jauge limitée à 20 places, réservation obligatoire via le formulaire ci-contre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Juliette Cazes, chercheuse en thanatologie, spécialiste des rites funéraires et de la gestion des restes humains anciens et récents, vous proposera une visite du cimetière de la Guillotière : histoire des rites funéraires au XIXe, art funéraire… Une formidable façon de comprendre une société, ses façons de vivre, ses valeurs…

Crématorium de Lyon 17 Rue Pierre Delore – 69008 LYON Lyon 69008 Le Grand Trou Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 61 70 37 https://crematorium-lyon.com/ Construit selon les plans de l'architecte Étienne Curny, le Crématorium de Lyon est mis en service en 1913, sans inauguration officielle, devenant le cinquième crématorium à être érigé sur le territoire national.

Implanté au sein du Cimetière Nouveau de la Guillotière, il est de style académique du début du XXe siècle avec son dôme, caractéristique propre à l’architecture italienne.

Ce monument, véritable patrimoine architectural et témoin de l’évolution de la crémation à Lyon, est inscrit à l’inventaire des bâtiments remarquables du XXe siècle. Tramway T2/T4 (arrêt Jet d’eau – Mendès France) | Bus 35 (arrêt Audibert Lavirotte) et C12 (arrêt Grand Trou) | Vélo : 4 stations vélo’v à proximité

