Visite du cimetière israélite du Cours de l’Yser Cimetière Israélite Bordeaux

Visite du cimetière israélite du Cours de l’Yser Dimanche 21 septembre, 10h00 Cimetière Israélite Gironde

Gratuit. Se munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le cimetière israélite du Cours de l’Yser lors d’une visite libre. Ce lieu de mémoire et de recueillement témoigne de l’histoire de la communauté juive de Bordeaux.

Cimetière Israélite 176 cours de l’Yser, 33800 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Synagogue de Bordeaux