Visite du cimetière Orthodoxe Russe Sainte-Geneviève-des-Bois

Visite du cimetière Orthodoxe Russe

8 rue Léo Lagrange Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 08:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-10-01

Accompagné par des passionnés d’histoire, explorez le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, un lieu émouvant où reposent princes, artistes et résistants. Une visite guidée unique pour plonger dans la mémoire de la diaspora russe en France !

8 rue Léo Lagrange Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France +33 7 45 10 40 06 amishistoiresgdb91@gmail.com

English :

Accompanied by history buffs, explore the Russian cemetery in Sainte-Geneviève-des-Bois, a moving place where princes, artists and resistance fighters are laid to rest. A unique guided tour to delve into the memory of the Russian diaspora in France!

