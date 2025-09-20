Visite du cimetière Saint-Just de Laon Cimetière Saint-Just Laon

Visite du cimetière Saint-Just de Laon 20 et 21 septembre Cimetière Saint-Just Aisne

Accès gratuit (jauge limitée à 15 pers. / merci de vous présenter 15 min avant le départ de chaque session / durée : 1h / sans inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fondé onze ans avant le cimetière du Père Lachaise, le cimetière de la ville haute raconte deux siècles de sépultures. Au pied des remparts, sur un terrain accidenté, certaines tombes présentent un éventail très varié d’architectures funéraires et racontent des histoires individuelles ou familiales.

