Visite du cimetière Sainte-Marguerite, Cimetière Sainte-Marguerite, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite du cimetière Sainte-Marguerite Samedi 19 septembre, 09h30 Cimetière Sainte-Marguerite Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Installé en bordure du quartier de Marbot en 1850, le cimetière de Bar-le-Duc abrite de nombreuses tombes à forte valeur artistique dont certaines sont protégées au titre des Monuments historiques. Cette visite propose d’en découvrir les plus intéressantes.

Cimetière Sainte-Marguerite Rue de la piscine 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Depuis le XIe siècle, le cimetière de Bar se trouvait autour de l’église Notre-Dame. Finalement, la municipalité décida en 1813 de construire un nouveau cimetière plus à l’est de l’ancien, au lieu-dit “Les Chènevières”. Celui-ci fut agrandi en 1837. Dès 1849 pourtant, les travaux liés à l’arrivée du chemin de fer dans la cité obligèrent les édiles à envisager un nouveau déplacement du cimetière. En 1850 fut donc créé l’actuel cimetière Sainte-Marguerite, à l’emplacement d’anciennes vignes à l’extérieur de la ville.

Installé en bordure du quartier de Marbot en 1850, le cimetière de Bar-le-Duc abrite de nombreuses tombes à forte valeur artistique dont certaines sont protégées au titre des Monuments historiques.…

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