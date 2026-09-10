Visite du Ciné-Poche, MJC Jacques Prévert, Souligné-sous-Ballon

Informations pratiques

Visite du Ciné-Poche 19 et 20 septembre MJC Jacques Prévert Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

MJC Jacques Prévert

Visite du Ciné-Poche

Les Prog’amateurs, la commission cinéma adulte du cinéma Les Cinéastes, vous propose une visite du Ciné-Poche, cinéma de deux salles situé dans la MJC Jacques Prévert au coeur du Vieux-Mans. Le Ciné-Poche eut une programmation régulière de 1978 à 2006, avant que la MJC ne gère le cinéma Les Cinéastes en délégation de service public.

Depuis, le Ciné-Poche a accueilli des séances liés à des festivals (Chroma, Seconde Zone, …), des événements associatifs (Les Abobinables, Bis Not Dead, …) et depuis 2021 certains événements des Prog’amateurs. Le Ciné-Poche possèdait deux salles munies de projecteurs 35mm, matériel qui devient rare à l’heure du numérique.

Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique de la diffusion cinématographique mancelle samedi 19 septembre 2026 et dimanche 20 septembre 2026 entre 14 et 18h.

MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue, 72000Le Mans Souligné-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire 02 43 24 73 85 https://www.mjcprevert.com/ Maison des Jeunes et de la Culture localisée depuis 1978 dans le Vieux-Mans. Elle se compose de 4 secteurs, les Ateliers (Danse diverses et variées, Poterie, Théâtre pour les grands et les petits, Yogas, Musique seul ou à plusieurs, etc.), Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, Les Cinéastes (cinéma art et essai de 4 salles situé place des Comtes du Maine), et 2 Espaces de Vie Sociale agréés par la CAF. Au coeur de la cité médiévale du Mans, la MJC est très proche des transports en commun. Par contre, la cité médiévale étant pavée, l’accès aux personnes à mobilité réduite est difficile.

MJC Jacques Prévert

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