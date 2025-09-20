Visite du Cinéma Jeanne d’Arc et son histoire Cinéma Jeanne d’Arc Muzillac

Visite du Cinéma Jeanne d’Arc et son histoire Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Cinéma Jeanne d’Arc Morbihan

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T18:+

Dans le cadres des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une visite de notre salle de cinéma, de la salle de projection avec rappel de l’histoire de l’association créée en 1923.

Une vente d’affiche sera organisée en parallèle de la visite

Cinéma Jeanne d’Arc 3 rue Jeanne d’Arc 56190 Muzillac Muzillac 56190 Morbihan Bretagne 0297456610 http://cinemuz.fr/ Association datant de 1923

