Visite du Cinéma Jeanne d’Arc et son histoire Cinéma Jeanne d’Arc Muzillac samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+
Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T18:+
Dans le cadres des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une visite de notre salle de cinéma, de la salle de projection avec rappel de l’histoire de l’association créée en 1923.
Une vente d’affiche sera organisée en parallèle de la visite
Cinéma Jeanne d’Arc 3 rue Jeanne d’Arc 56190 Muzillac Muzillac 56190 Morbihan Bretagne 0297456610 http://cinemuz.fr/ Association datant de 1923
