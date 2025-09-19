Visite du Climatographe Climatographe Val-d’Aigoual

Visite du Climatographe 19 – 22 septembre Climatographe Gard

Gratuit. Sur réservation. Accès libre à la boutique et à l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-22T10:00:00 – 2025-09-22T13:00:00

Visite guidée sur réservation avec une médiatrice scientifique.

Dimanche, un météorologue accueillera les visiteurs pour un échange sur l’histoire de l’Observatoire et la météo…

Climatographe Observatoire du mont Aigoual, 30570 Val-d’Aigoual Val-d’Aigoual 30570 Valleraugue Gard Occitanie 04 67 42 59 83 https://climatographe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 42 59 83 »}] Situé au cœur du Parc national des Cévennes, le Climatographe – Observatoire du mont Aigoual – est un haut-lieu de l’histoire environnementale, patrimoniale et scientifique. C’est sur le site historique même qu’il a été choisi d’installer un centre d’interprétation et de sensibilisation initié à partir de l’histoire d’un site voué, dès sa création en 1894, à la recherche scientifique et technique.

Pleinement consciente du changement climatique et de ses effets parfois dévastateurs à l’échelle de la planète, la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires associée à Météo France a relevé le défi en créant un centre capable de présenter de manière objective, compréhensible par tous, les causes, conséquences et actions à mener pour limiter le phénomène et ses impacts. Accès au sommet de l’Aigoual (1567 m d’alt.) avec stationnement à proximité. Parking et accès PMR.

