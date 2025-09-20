Visite du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour Rue du Commerce Saint-Amour
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Découvrez le clocher-beffroi et appréciez la vue !
L’église de Saint-Amour est dédiée à Saint-Amator et Saint-Viator. Son chœur, partie la plus ancienne date du XVème siècle.
Visite samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h pour le clocher-beffroi
Sur INSCRIPTION uniquement (à l’entrée de l’accès au clocher / entrée rue du Commerce).
Visite toutes les 30 minutes, 6 créneaux ! Haut du clocher dangereux (enfants à partir de 10 ans surveillance obligatoire des parents)
L’Église sera ouverte du samedi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h .
Rue du Commerce Eglise Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr
