Visite du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour Rue du Commerce Saint-Amour

Visite du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour Rue du Commerce Saint-Amour samedi 20 septembre 2025.

Visite du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour

Rue du Commerce Eglise Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez le clocher-beffroi et appréciez la vue !

L’église de Saint-Amour est dédiée à Saint-Amator et Saint-Viator. Son chœur, partie la plus ancienne date du XVème siècle.

Visite samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h pour le clocher-beffroi

Sur INSCRIPTION uniquement (à l’entrée de l’accès au clocher / entrée rue du Commerce).

Visite toutes les 30 minutes, 6 créneaux ! Haut du clocher dangereux (enfants à partir de 10 ans surveillance obligatoire des parents)

L’Église sera ouverte du samedi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h .

Rue du Commerce Eglise Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

English : Visite du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour

German : Visite du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du clocher-beffroi de l’église de Saint-Amour Saint-Amour a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA