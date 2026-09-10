Visite du clocher de l’église de Notre Dame de l’Assomption et de ses vitraux, centre bourg de chailland, Chailland

Informations pratiques

Visite du clocher de l’église de Notre Dame de l’Assomption et de ses vitraux Dimanche 20 septembre, 14h00 centre bourg de chailland Mayenne

Par groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de style néo-gothique réalisée en granit, a remplacé celle de l’époque romane, située au même emplacement.

C’est à l’architecte Eugène Hawke que l’on doit une telle architecture, constituée de 19 verrières, classées au titre des monuments historiques, réalisées par Auguste Alleaume

Le transept et le chœur sont éclairés par de hautes baies.

A savoir que chacune de ces verrières portent des écussons et armoiries sur le bas du vitrail et que cela signifie le nom de la famille donatrice ayant réalisé à ses frais un vitrail.

En façade, la tour forme un portique ouvert avec voûte coiffée d’un oculus zénithal utilisé pour le passage des cloches.

Elle comporte 3 cloches provenant des ateliers HAVARD de Villedieu-les-Poêles. Chacune d’elles portent un nom :

– la grosse cloche de 1881, aussi appelée « bourdon », provenant de l’église romane : Antoinette-Marie-Victorine

– la moyenne cloche de 1909 : Henriette-Clémentine

– la petite cloche de 1909 : Madeleine-Vitaline

centre bourg de chailland centre bourg, chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 06 88 48 61 01

L’église de style néo-gothique réalisée en granit, a remplacé celle de l’époque romane, située au même emplacement.

©mairie de Chailland