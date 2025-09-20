Visite du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste Eglise Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte

Visite du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste Eglise Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

Visite toutes les 30 minutes pour les plus de 12 ans qui ne sont pas sujets à la sensation de vertige ! Réservation à l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin. (Durée : 30 min)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour compléter votre découverte de l’église Saint-Jean-Baptiste, sur réservation au préalable et en petit groupe, vous pourrez monter au clocher et admirer le résultat des travaux de restauration récemment financés par la Municipalité, le Département, la Région et l’État.

Vous y découvrirez le magnifique beffroi en chêne qui supporte les cloches et profiterez d’une vue unique sur la ville de Fontenay-le- Comte et le quartier des Loges en particulier !

Eglise Saint-Jean-Baptiste 1 Rue Saint-Jean, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte