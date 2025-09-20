Visite du Clocher de l’église Saint-Léonard Église Saint-Léonard Fougères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pas à pas, arpentez cette église emblématique de Fougères et profitez d’une vue imprenable sur la ville et ses alentours.

Église Saint-Léonard 5 Rue Prte Saint-Léonard, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne Église commencée en 1380, avec des chapelles latérales datant du 15e et du XVIe siècle, complètement transformée et agrandie en 1877. A cette époque, l’édifice est rallongé de deux travées vers l’ouest, dans lesquelles est placé le choeur. L’ancien sanctuaire est remplacé par un portail gothique flamboyant. Le clocher a été surmonté d’une galerie et d’un campanile sommé d’un dôme. Les chapelles primitives ont été transformées en bas-côtés. Le côté nord est accosté de six pignons anciens présentant une galerie à balustres le long du chéneau. La deuxième travée en partant de la tour est percée d’une porte en accolade très aiguë, décorée de feuilles et personnages. La fenêtre suivante est ornée, dans son archivolte, d’Adam et Eve ainsi que d’autres personnages dans des jeux de feuillages.

Journées européennes du patrimoine 2025

Direction Patrimoine Archives Culture Tourisme – Ville de Fougères