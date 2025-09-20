Visite du clocher donjon avec panorama à 360° sur Saint-Cyprien Église abbatiale Saint-Cyprien

Gratuit. Cet évènement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez profiter d’un magnifique panorama à 360° sur le village de Saint-Cyprien et la vallée de la Dordogne depuis son clocher donjon du XIIe siècle ouvert exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine.

Vous emprunterez un étroit escalier en pierres afin de découvrir la charpente du clocher et de l’abbatiale, ses 4 cloches et la salle de l’horloge.

Église abbatiale Rue Bertrand de Got, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Saint-Cyprien