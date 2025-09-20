Visite du clocher Église Saint-Michel Lesneven

10 personnes par créneau, réservé aux personnes en excellente condition physique, prévoir de bonnes chaussures,

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Montez les 96 marches du clocher de l’église Saint-Michel et venez admirer le panorama qu’offre la vue depuis la 1ère terrasse. Vous pourrez également voir le patrimoine campagnaire composé des 5 cloches.

Église Saint-Michel Place Général Le Flo, 29260 Lesneven, France Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33298830003 https://www.lesneven.bzh L'église Saint-Michel a conservé un porche de style Renaissance, classé monument historique, ainsi que des statues et des orgues également classées. Située sur la grande place de Lesneven, elle domine le centre ancien par sa nef volumineuse et son clocher élancé couvert d'un dôme en zinc. L'église est située sur la place Le Flo qui offre de nombreuses places de stationnement.

Ville de Lesneven