VISITE DU CLOCHER-MUR DE BELPECH ET DES BABAROTTES Belpech

Église Saint-Saturnin Belpech Aude
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 2025
De 16h à 18h Ouverture exceptionnelle du clocher-mur de l’église Saint-Sernin ainsi que des « babarottes » (fossés).
Des objets archéologiques restaurés (trouvés dans le village) ainsi que des souvenirs dédiés à l’Abbé Lamarque seront exposés dans la salle du patronage.
Entrée libre.
Église Saint-Saturnin Belpech 11420 Aude Occitanie maire@belpech.fr
English :
European Heritage Days 2025
4pm to 6pm: Exceptional opening of the bell tower-wall of Saint-Sernin church and the « babarottes » (ditches).
Restored archaeological objects (found in the village) and souvenirs dedicated to Abbé Lamarque will be on display in the patronage hall.
Admission free.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes 2025
Von 16.00 bis 18.00 Uhr: Außergewöhnliche Öffnung des Glockenturms der Kirche Saint-Sernin sowie der « Babarottes » (Gräben).
Restaurierte archäologische Objekte (die im Dorf gefunden wurden) sowie dem Abbé Lamarque gewidmete Erinnerungsstücke werden im Saal des Patronatsgebäudes ausgestellt.
Eintritt frei.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio 2025
Dalle 16.00 alle 18.00: apertura straordinaria del campanile della chiesa di Saint-Sernin e delle « babarottes » (fossati).
Oggetti archeologici restaurati (ritrovati nel villaggio) e cimeli dedicati all’Abbé Lamarque saranno esposti nella sala del patronato.
L’ingresso è gratuito.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio 2025
De 16:00 a 18:00 h: Apertura excepcional del campanario-muro de la iglesia de Saint-Sernin y de las « babarottes » (zanjas).
En la sala del patronato se expondrán objetos arqueológicos restaurados (encontrados en el pueblo) y recuerdos dedicados al abate Lamarque.
La entrada es gratuita.
