Visite du clocher Thouarcé Bellevigne-en-Layon
Visite du clocher 20 et 21 septembre Thouarcé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T14:30:00+
Fin : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T16:+
L’ascencion des 50 marches du clocher médiéval vous menera à voir l’édifice de l’intérieur avec sa magnifique horloge mécanique de 1914 et ses cloches du XIXe s.
