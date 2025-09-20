Visite du Clocher Ville de Collioure Collioure

Visite du Clocher 20 et 21 septembre Ville de Collioure Pyrénées-Orientales

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de la mairie de Collioure. Visite limitée à 60 personnes (5 personnes toutes les 20 minutes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Visite guidée du Clocher de Collioure

Entrez au cœur du seul clocher ayant les pieds dans l’eau et soyez parmi les premiers à découvrir sa restauration.

Une occasion unique d’admirer de près ce monument emblématique de Collioure, fraîchement restauré, et de percer les secrets de son histoire.

Ville de Collioure 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 82 05 66 http://www.collioure.fr/

Le petit port catalan se niche à l’abri dans une crique où viennent se mélanger les eaux de la mer Méditerranée et les roches de la chaîne de montagnes des Pyrénées.

Un climat et un ensoleillement exceptionnels, garantis par la Tramontane, font de Collioure un site unique où le bien-être et l’art de vivre catalan prennent leur source.

Plusieurs plages de sable ou de galets, des criques, des eaux limpides, vous permettront d’apprécier la baignade. Présence de parkings / Bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis / Train TER : billet à trouver sur SNCF Connect / Navette urbaine / Taxis / Renseignements : 04 68 82 05 66

Journées européennes du patrimoine 2025

