Visite du cloître Saint-Spire Cathédrale Saint-Spire Corbeil-Essonnes

Visite du cloître Saint-Spire Samedi 20 septembre, 14h30 Cathédrale Saint-Spire Essonne

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Venez découvrir la vie au cloître Saint-Spire et celle de ses chanoines lors d’une visite commentée par Frédéric Gatineau, président la Société Historique et Archéologique de l’Essonne et de l’Hurepoix.

Cathédrale Saint-Spire Cloître Saint-Spire, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 23 97 http://www.office-tourisme-essonne.com Centre ville. Parkings à proximité.

Visite commentée

©mairiecorbeilessonnes