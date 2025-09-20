Visite du Clos d’entre les murs Parnay

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Parnay vous ouvre les portes de son emblématique Clos d’Entre les Murs, classé au titre des monuments historiques depuis 2010.

A cette occasion, l’équipe du domaine vous contera l’histoire du Clos et de son illustre inventeur Antoine Cristal. Au terme de la visite, une dégustation commentée de 4 vins, dont la cuvée « Clos d’entre les murs » vous sera proposée au caveau de dégustation du Domaine.

Fruit de l’inestimable savoir-faire d’Antoine Cristal, ce clos unique au monde donne naissance à un vin blanc d’exception. Chaque pied de vigne a été planté sur la face nord d’un mur en pierre de Champigny. Les ceps de chenin blanc, cépage emblématique de la Loire, traversent la paroi de pierre et offrent aux raisins la chaleur de la face sud « les pieds au frais et le ventre au soleil ».

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 11h à 12h et de 15h à 16h. .

Clos d’entre les murs Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, Château de Parnay opens the doors of its emblematic Clos d?Entre les Murs, listed as a historic monument since 2010.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Château de Parnay die Türen seines symbolträchtigen Clos d’Entre les Murs, der seit 2010 als historisches Monument eingestuft ist.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Château de Parnay apre le porte del suo emblematico Clos d’Entre les Murs, classificato come monumento storico dal 2010.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Château de Parnay abre las puertas de su emblemático Clos d’Entre les Murs, declarado monumento histórico desde 2010.

