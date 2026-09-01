Informations pratiques

Le Coudray

Visite du CM101

5 Rue Camille Claudel Le Coudray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 17:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Saviez-vous que sous nos pieds se cache une source d’énergie inépuisable ? Venez découvrir la géothermie au cœur de la Cité de l’Innovation.

A la Cité de l’innovation le CM101, 25 sondes géothermiques à 150m de profondeur transforment la chaleur/fraîcheur du sol pour chauffer et rafraîchit 6 000 m² de bâtiments. Une visite d’1h30 pour en apprendre plus sur la géothermie et son application. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. .

5 Rue Camille Claudel Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 91 35 49 sdd@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Did you know that an inexhaustible source of energy lies beneath our feet? Come discover geothermal energy at the heart of the City of Innovation.

L’événement Visite du CM101 Le Coudray a été mis à jour le 2026-09-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES