Visite du cœur de ville par Parkour59 Grand place de Roubaix Roubaix

Visite du cœur de ville par Parkour59 Samedi 20 septembre, 14h00 Grand place de Roubaix

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le parkour ou « art du déplacement » transforme la ville en un terrain d’expression physique, libre et créative. Cette visite permet aux participants de découvrir la ville autrement, à travers le regard des « traceurs » qui explorent le patrimoine urbain et industriel en réinvestissant les anciens bâtiments des 19e et 20e siècles. Un apprentissage des techniques du parkour, des règles de sécurité et de respect de l’espace public sera également proposé.

Grand place de Roubaix Grand place, Roubaix

Journées européennes du patrimoine 2025

