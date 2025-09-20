Visite du coeur historique de la cité Musée du Vieil Auvillar Auvillar

Visite du coeur historique de la cité Samedi 20 septembre, 15h00 Musée du Vieil Auvillar Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous devant le musée d’Auvillar, rue du château.

Découverte du cœur historique de la cité

En compagnie d’un guide passionné, découvrez les principaux lieux et monuments remarquables d’Auvillar : la tour porche de l’horloge et sa toiture à la Mansart, l’église Saint- Pierre magnifiquement restaurée, la halle aux grains et ses colonnes élégantes, l’esplanade du château et son point de vue imprenable sur la vallée de la Garonne, l’Office de Tourisme des Deux Rives installé dans l’ancien couvent des Ursulines et bien plus encore… Le patrimoine et l’histoire de la cité n’auront plus de secrets pour vous !

Musée du Vieil Auvillar 12 Place de la Halle, 82340 Auvillar, France Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie 0782866615 https://auvillar.museum La faïence créa la principale richesse d’Auvillar. Vers 1700, on comptait de 300 à 400 potiers sur les 2.000 habitants de la ville. Faïences fabriquées à Auvillar de 1739 à 1909. Livre de gouaches regroupant les différents décors de faïences au XIXe siècle. Instruments et partitions de la Lyre Auvillaraise, fanfare locale qui a remporté de nombreux prix tout au long de son existence. Une vitrine présente également une autre activité importante à Auvillar au XIXe siècle : les plumes d’oie pour l’écriture. Fermé en décembre et janvier.

© Amis du Vieil Auvillar