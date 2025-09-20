Visite du collège Chevreul 4 rue Prébaudelle Angers Angers

Visite du collège Chevreul Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h45 4 rue Prébaudelle Angers Maine-et-Loire

Groupe de 25 personnes max. dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T15:45:00 – 2025-09-20T17:00:00

Après une lecture de l’architecture et une découverte des plans du batiments prêtés exceptionnellement par les Archives départementales de Maine-et-Loire et les Archives patrimoniales de la ville d’Angers, nous proposons un film retracant l’histoire de l’Ecole supérieure de jeune fille d’Angers depuis 1901 devenue collège Chevreul en 1968.

Découverte de l'histoire du bâtiment par la lecture des façades, une exposition des plans et un docu-fiction réalisé par les élèves du collège Stationnement gratuit rue Prébaudelle et Quinconce.

