Visite du Collège (Petit Lycée) Condorcet Collège Condorcet Paris

Visite du Collège (Petit Lycée) Condorcet Samedi 20 septembre, 09h45 Collège Condorcet Paris

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T13:15:00

Fin : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T13:15:00

Des élèves du Collège présenteront le résultat de leur travail sur les premières années du Petit Lycée Condorcet (1882-1914) via une exposition et à la suite proposeront une déambulation dans quelques lieux du Collège.

Collège Condorcet 61 rue d'amsterdam 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de l'Europe Paris Île-de-France Le collège CONDORCET (anciennement « Petit Lycée Condorcet ») est un Collège d'enseignement général public de la Ville de Paris.

Métro Liège ou Place de Clichy

